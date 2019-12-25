В магазинах Петербурга доля фальсификата молока составила 50%

Организация "Общественный контроль" провела закупку ультрапастеризованного молока в петербургских магазинах. Оказалось, что каждая вторая упаковка продукта является фальсификатом.
В поддельных образцах молочный жир полностью замещен дешевым растительным. Специалисты организации "Общественный контроль" уточнили, что поддельная молочная продукция реализуется на первый год в магазинах "Семишагофф", "Верный" и "Сезон".
В сети "Верный" было выявлено два образца поддельного молока, фальсифицированного полностью растительными жирами. Это ТМ "Молочный терем" 3,2%. И молоко 3,2% от ООО "МолоКом".
В универсаме "Сезон" нашли фальсификаты: ТМ "Мое любимое лето" 3,2% и ТМ "Бидончик" 3,2%.
Из числа проверенных хорошие результаты показали только четыре изготовителя ультрапастеризованного молока. Это ООО "Пискаревский молзавод" (ТМ "Клевер"), ОАО "Брянский молочный комбинат", АО "Белгородский молочный комбинат" (ТМ "Белый город") и ООО Фирма "Калория" (ТМ "Калория").
Ранее стало известно, что в Петербурге семь из десяти образцов пастеризованного молока не соответствуют ГОСТу.
Фото: pixabay
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