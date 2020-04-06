В петербургских магазинах нашли фальсификаты сыра

В сырах трёх марок молочный жир был почти полностью замещен растительным.

За последние 8 лет производство сыра в России выросло на 45%, однако его качество часто оставляет желать лучшего. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль".

Специалисты закупили в популярных петербургских магазинах 10 образцов полутвердых сыров (450-800 рублей за килограмм). Образцы были проверены в лаборатории Росстандарта. По результатам проверки выяснилось, что 7 из 10 образцов не соответствовали требованиям информации по пищевой ценности, указанной на этикетке.

В сырах трёх марок молочный жир был почти полностью замещен растительным. Еще на двух упаковках не удалось найти дату изготовления и информацию об изготовителе.

Хуже всего ситуация обстоит с "Российским" сыром. В сыре торговой сети "Дикси" – "Первым делом" – нашли менее 3% молочного жира вместо положенных 100%. Такая же ситуация с сыром, изготовленным ООО "Бабушкино" (Московская область). Сыр "Российский" торговой сети "Магнит" – "Моя цена" – содержит 4,2% молочного жира.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль"

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Фото: pxhere.com