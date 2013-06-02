За три месяца в Петербурге и Ленобласти выявили 193 фальшивые банкноты и монеты ЦБ РФ

Чаще всего мошенники пытались воспроизвести пятитысячные купюры, число зафиксированных подделок снизилось на 25% и составило 131 экземпляр.

За первый квартал 2025 года на территории Северо-Западного федерального округа было зафиксировано снижение количества обнаруженных поддельных денежных знаков почти на четверть — всего 238 штук против прошлогоднего показателя. Об этом сообщил начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного главного управления Центрального банка России Константин Демидов.

Демидов подчеркнул, что общий уровень фальсификации в стране продолжает оставаться минимальным, составляя лишь одну подделку на каждый миллион находящихся в обороте банкнот. Наибольшее количество случаев обнаружения фальшивых денег пришлось на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — там выявили 193 случая, что ниже аналогичного периода предыдущего года на 29%.

Чаще всего мошенники пытались воспроизвести пятитысячные купюры, число зафиксированных подделок снизилось на 25% и составило 131 экземпляр. Среди прочих номиналов отмечены 53 тысячи поддельных тысячерублёвок, единичные подделки двухтысячных и пятисотрублёвых купюр, а также две сотни и пять десятирублёвок.

Чтобы избежать неприятностей, гражданам рекомендуется внимательно проверять защитные элементы банкнот, используя тактильные ощущения, световые эффекты и осмотр купюр на просвет. Особое внимание рекомендовано уделять новой модификации пятитысячной купюры образца 2023 года, оснащённой водным знаком с изображённым зданием Екатеринбургского почтамта и движущимся числом "5000" на специальной нити.

Жители региона могут проверить подлинность банкнот с помощью специального мобильного приложения "Банкноты Банка России", доступного бесплатно на официальном ресурсе Центробанка. Детям же предлагается образовательная игра "Космический детектив: загадка семи банкнот", позволяющая освоить основы распознавания настоящих денег.

Ранее мы сообщили о том, что средний размер ипотеки в Петербурге достиг 5,73 млн рублей.

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