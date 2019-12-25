Строительные леса на Невском проспекте закрыли фальшфасадами

На Невском проспекте в Петербурге строительные леса на объектах реставрации скрыли фальшфасадами. Это не только придаёт улицам эстетичный вид, но и защищает их от строительной пыли. Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

В 2026 году реставрация фасадов запланирована для 11 зданий на Невском проспекте. В настоящее время работы уже ведутся на восьми объектах культурного наследия.

В числе зданий, где сейчас идут реставрационные работы – "Дом А. И. Трейберга" (Невский пр., 11/2), "Серебряные ряды" (Невский пр., 29–31), "Дом А. Г. Чадаева" (Невский пр., 53), "Дом И. Ф. Александровского" (Невский пр., 63). Также реставрируются здания, расположенные на Малой Садовой, Владимирском проспекте и Пушкинской улице.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга