Дворцовый и Троицкий мосты 22 августа предстанут в цветах триколора

В День Государственного флага России в Петербурге будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, Дворцовый и Троицкий мосты предстанут в цветах триколора. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.
С 19:00 до 22:00 небо Петербурга озарят огни Ростральных колонн – одного из главных символов Северной столицы.
В 20:35 в особом режиме включится подсветка Дворцового и Троицкого мостов. Световое оформление мостов будет радовать горожан и гостей города до самого утра 23 августа.
"Лахта Центр" также озарит праздничная подсветка в честь Дня Государственного флага.
Фото: Комитет по энергетике
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