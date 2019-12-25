Дворцовый и Троицкий мосты 22 августа предстанут в цветах триколора

Также в семь часов вечера зажгут Ростральные колонны.

В День Государственного флага России в Петербурге будут зажжены факелы на Ростральных колоннах, Дворцовый и Троицкий мосты предстанут в цветах триколора. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

С 19:00 до 22:00 небо Петербурга озарят огни Ростральных колонн – одного из главных символов Северной столицы.

В 20:35 в особом режиме включится подсветка Дворцового и Троицкого мостов. Световое оформление мостов будет радовать горожан и гостей города до самого утра 23 августа.

"Лахта Центр" также озарит праздничная подсветка в честь Дня Государственного флага.

Фото: Комитет по энергетике