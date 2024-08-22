"Лахта Центр" озарит праздничная подсветка в честь Дня Государственного флага

"Лахта Центр" планирует поздравить жителей и гостей Санкт-Петербурга с Днем государственного флага России, включив праздничную подсветку. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале петербургского небоскреба.

Праздничная подсветка будет включена с 21:00 22 августа до 05:00 23 августа. День государственного флага Российской Федерации отмечается ежегодно 22 августа.

Петр I считается "отцом" триколора, поскольку 31 января 1705 года он издал указ, предписывающий поднимать бело-сине-красный флаг на всех торговых судах. Петр I лично разработал образец флага и определил порядок горизонтальных полос.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская телебашня включит подсветку в День государственного флага.