Петербургская телебашня включит подсветку в День государственного флага

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях и мачтах в различных городах страны, включая Благовещенск, Братск, Брянск, Грозный, Кызыл, Нальчик, Нижний Новгород, Новгород, Оренбург, Пензу, Ростов-на-Дону, Самару, Саратов, Симферополь, Сочи, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Челябинск, Черкесск, Ярославль и другие.

В четверг, 22 августа, филиал РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр" планирует включить архитектурно-художественную подсветку телебашни в честь празднования Дня государственного флага РФ, информирует Медиацентр Санкт-Петербурга. Завершит программу демонстрация полного изображения триколора. Подсветка будет работать 22 и 23 августа с 20:50 до 05:05 следующего дня.

Включение праздничной подсветки в День государственного флага станет частью федеральной акции РТРС. Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях и мачтах в различных городах страны, включая Благовещенск, Братск, Брянск, Грозный, Кызыл, Нальчик, Нижний Новгород, Новгород, Оренбург, Пензу, Ростов-на-Дону, Самару, Саратов, Симферополь, Сочи, Тамбов, Тверь, Улан-Удэ, Челябинск, Черкесск, Ярославль и другие.

Останкинская телебашня также примет участие в акции, окрасившись в цвета триколора и демонстрируя на своем медиафасаде праздничный ролик.