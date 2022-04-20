Петербуржцы стали встречать ежей на Елагином острове

Посетителей просят не трогать ежей.

В ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове заметили обилие ежей. Недавно животные вышли из спячки.

Милые фыр-фырки снуют по прошлогодним листьям туда-сюда, выискивают, чем бы полакомиться. Когда большинство обитателей парка уже подумывают ложиться спать, ёжики выходят на охоту. написал фотограф Антон Кубышкин.

Ранее в комитете по природопользованию попросили горожан ни в коем случае не трогать ежей. Они могут быть переносчиками опасных болезней, которые передаются человеку. Кроме того, на зверьках встречаются различные членистоногие, в том числе клещи, блохи и вши.

Видео и фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин