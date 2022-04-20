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Петербуржцы стали встречать ежей на Елагином острове

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Посетителей просят не трогать ежей.

В ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове заметили обилие ежей. Недавно животные вышли из спячки. 

Милые фыр-фырки снуют по прошлогодним листьям туда-сюда, выискивают, чем бы полакомиться. Когда большинство обитателей парка уже подумывают ложиться спать, ёжики выходят на охоту.

написал фотограф Антон Кубышкин. 

Ранее в комитете по природопользованию попросили горожан ни в коем случае не трогать ежей. Они могут быть переносчиками опасных болезней, которые передаются человеку. Кроме того, на зверьках встречаются различные членистоногие, в том числе клещи, блохи и вши.

Видео и фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин

Теги: ежи, елагин остров, животные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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