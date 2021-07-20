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Петербуржцев призвали не трогать ежей и не кормить их молоком
Сегодня, 11:43
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Петербуржцев призвали не трогать ежей и не кормить их молоком

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Ежи являются переносчиками паразитов.

В Петербурге стали просыпаться ежи после зимней спячки. В комитет по природопользованию стали поступать сообщения о их появлении на улицах города, рассказали в пресс-службе ведомства.

После спячки ежи начинают активно искать пищу. Зверьки обитают в крупных парках, на окраинах города, по берегам рек и ручьев, часто встречаются на особо охраняемых природных территориях. Животные любят селиться по соседству с человеком из-за наличия еды. Еж посвящает охоте большую часть своей жизни. Он выходит на охоту в ночное время.

Очень нежелательно брать зверя в руки и даже дотрагиваться до него, – милые животные могут являться переносчиками опасных болезней, которые передаются человеку. Кроме того, на зверьках встречаются различные членистоногие, в том числе клещи, блохи и вши.

Николай Ахматович, начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира Комитета. 

"Одомашнивать" ежей тоже нельзя. Они довольно шумные и нечистоплотные соседи. В случае укуса нужно обработать рану антисептиком и обратиться к врачу. 

Ранее еж обыкновенный был занесен в Красную книгу Петербурга, однако вид исключили из нее в связи с увеличением популяции. 

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: ежи, спячка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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