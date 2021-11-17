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Сборная Россия не примет участия в жеребьевке Евро-2024
Сегодня, 17:40
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Сборная Россия не примет участия в жеребьевке Евро-2024

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Соответствующее заявление опубликовал 20 сентября Российский футбольный союз.

Сборная не сможет принять участие в жеребьевке отборочного раунда Евро-2024, который пройдут 9 октября во Франкфурте (Германия).

Это связано с февральским решением УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации. 

Союз пытался оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), но апелляция не была успешной. Сейчас в РФС ждут полного текста решения, чтобы понимать дальнейшие шаги "в рамках юридической защиты".

Турнир в 2024 году пройдет в Германии.

Фото: Михаил Шапаев © Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз"

Теги: евро 2024, жеребьевка
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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