Сборная Россия не примет участия в жеребьевке Евро-2024

Соответствующее заявление опубликовал 20 сентября Российский футбольный союз.

Сборная не сможет принять участие в жеребьевке отборочного раунда Евро-2024, который пройдут 9 октября во Франкфурте (Германия).

Это связано с февральским решением УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

Союз пытался оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), но апелляция не была успешной. Сейчас в РФС ждут полного текста решения, чтобы понимать дальнейшие шаги "в рамках юридической защиты".

Турнир в 2024 году пройдет в Германии.

Фото: Михаил Шапаев © Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз"