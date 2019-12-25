Стало известно, с кем может сыграть Россия за право поехать на ЧМ-2022

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе.

После окончания отборочных игр стали известны соперники сборной РФ в стыковочных матчах за право участия в чемпионате мира по футболу 2022 года, которой пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Напомним, 14 ноября сборная РФ проиграла национальной команде Хорватии со счетом 0:1, тем самым упустив прямую путевку на ЧМ-2022.

Российские спортсмены смогут попасть на турнир, если выиграют в стыковых матчах. Их потенциальными соперниками могут стать сборные Шотландия, Чехия, Швеция, Австрия, Северная Македония, Польша, Португалия, Уэльс, Италия, Турция и Украина.

Однако сборная России оказалась в числе сеяных, поэтому ей предстоит сыграть с национальными командами Турции, Польши, Северной Македонии, Австрии или Чехии. Матч с Украиной не сможет состояться по решению исполкома УЕФА, которое подтвердила ФИФА.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе.

Прямые путевки на ЧМ-2022 завоевали национальные команды Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и ФРГ.

Ранее "Флорида" разгромила "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены.

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