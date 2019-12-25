Суды Петербурга вновь получили сообщения о заминировании здания

Сотрудникам пришлось покинуть здание.

Неизвестные вновь терроризируют суды Петербурга. Сегодня, 4 марта, сообщения о заминировании судов поступили в отделы полиция города. Об этом в 14:22 сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было принято решение эвакуировать людей из здания Василеостровского районного суда. В Выборгский районный суд приехала полиция с собакой. Также проверка проходит в Красногвардейском, Колпинском, Московском, Приморском, Куйбышевском, Петродворцовом районных судах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из ТЦ "Мебель Сити" эвакуировали посетителей из-за сработавшей системы пожаротушения.

Фото: Piter.TV