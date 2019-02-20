Из ТЦ "Мебель Сити" эвакуировали посетителей из-за сработавшей системы пожаротушения

По предварительной информации, никто не пострадал.

Во вторник, 2 марта, около половины шестого часа вечера из торгового центра "Мебель Сити" на Мебельной улице, дом №1, эвакуировали посетителей и персонал.

В центре сработала система пожаротушения. Находящиеся внутри люди были эвакуированы до прибытия подразделений спасателей. По предварительной информации, никто не пострадал. Также не было обнаружено признаков горения. По какой причине сработала пожарная сигнализация, пока неизвестно.

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Фото: Piter.TV