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Из ТЦ "Мебель Сити" эвакуировали посетителей из-за сработавшей системы пожаротушения
Вчера, 20:35
482
smirenny

Из ТЦ "Мебель Сити" эвакуировали посетителей из-за сработавшей системы пожаротушения

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Во вторник, 2 марта, около половины шестого часа вечера из торгового центра "Мебель Сити" на Мебельной улице, дом №1, эвакуировали посетителей и персонал. 

В центре сработала система пожаротушения. Находящиеся внутри люди были эвакуированы до прибытия подразделений спасателей. По предварительной информации, никто не пострадал. Также не было обнаружено признаков горения. По какой причине сработала пожарная сигнализация, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что мать 16-летней девочки рассказала об изнасиловании дочери в ее день рождения.

Фото: Piter.TV

Теги: система пожаротушения, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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davenikin
Сегодня 1:02

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 1498

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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