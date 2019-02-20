Мать 16-летней девочки рассказала об изнасиловании дочери в ее день рождения

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Во вторник, 2 марта, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин начал лично контролировать уголовное дело, возбужденное после группового изнасилования 16-летней девочки.

В полицию заявила мать пострадавшей и обвинила трех 17, 18 и 19-летних гостей, которые присутствовали на вечеринке, посвященной дню рождения школьницы. Девочка позвала одноклассников и друзей, а родители уехали на два дня. В итоге из знакомых на праздник никто не пришел: пострадавшая осталась наедине с молодыми людьми, которых плохо знала. Девочка рассказала, что ее заставили выпить алкоголь, после чего у него помутнело перед глазами и она почти отключилась. Двое гостей воспользовались ее бессознательным состоянием и изнасиловали. Третьему она доверяла, потому как ранее помогала в учебе.

После произошедшего девушка попыталась свести счеты с жизнью. Родители вовремя заметили, что их дочь странно себя ведет, и обо всем узнали. Врачи подтвердили, что первый интимный опыт девушки был насильным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV