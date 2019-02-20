  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 19:34
509
smirenny
Код вставки плеера

Во дворе дома по Малой Балканской загорелась машина

0 0

Судя по кадрам, которыми поделились очевидцы, загорелся моторный отсек.

Вечером во вторник, 2 марта, во дворе дома №46 по Малой Балканской улице загорелась машина, рассказали очевидцы в соцсетях. 

В комментариях петербуржец отметил, что пожарная служба приехала быстро и оперативно справилась с возгоранием. Причина пожара пока не называется. Обошлось без пострадавших. Судя по кадрам, которые опубликовали в сети, загорелся моторный отсек, а по близости не было владельца. 

Ранее мы писали, что автобус сбил ребенка напротив станции метро "Парк Победы".

Видео: vk.com/spb_today

Теги: возгорание, горит машина, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
davenikin
Сегодня 1:03

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 1498

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
горшков даниэль
Вчера 23:17

Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- http://bit.do/bazax

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии