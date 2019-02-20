Во дворе дома по Малой Балканской загорелась машина

Вечером во вторник, 2 марта, во дворе дома №46 по Малой Балканской улице загорелась машина, рассказали очевидцы в соцсетях.
В комментариях петербуржец отметил, что пожарная служба приехала быстро и оперативно справилась с возгоранием. Причина пожара пока не называется. Обошлось без пострадавших. Судя по кадрам, которые опубликовали в сети, загорелся моторный отсек, а по близости не было владельца.
Ранее мы писали, что автобус сбил ребенка напротив станции метро "Парк Победы".
Видео: vk.com/spb_today
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