Автобус сбил ребенка напротив станции метро "Парк Победы"

Достоверной информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Во вторник, 2 марта, в Московском районе у станции метро "Парк Победы" произошла авария с участием автобуса. В результате ДТП пострадал ребенок.

По предварительным данным, около четырех часов дня на перекрестке Бассейной улицы и Московского проспекта на пешеходном переходе автобус сбил ребенка.

На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции Piter.TV, видно, как ребенок на электросамокате решил проехать через переход на "красный" сигнал светофора и ударился о проезжавший мимо автобус. По предварительной информации, школьник получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

Ранее мы писали, что очевидцы засняли процесс тушения пожара на улице Гидростроителей в Кронштадте.

Видео: Piter.TV