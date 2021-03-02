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Автобус сбил ребенка напротив станции метро "Парк Победы"

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Достоверной информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Во вторник, 2 марта, в Московском районе у станции метро "Парк Победы" произошла авария с участием автобуса. В результате ДТП пострадал ребенок. 

По предварительным данным, около четырех часов дня на перекрестке Бассейной улицы и Московского проспекта на пешеходном переходе автобус сбил ребенка.

На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции Piter.TV, видно, как ребенок на электросамокате решил проехать через переход на "красный" сигнал светофора и ударился о проезжавший мимо автобус. По предварительной информации, школьник получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. 

Ранее мы писали, что очевидцы засняли процесс тушения пожара на улице Гидростроителей в Кронштадте.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, автобус сбил ребенка, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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