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Очевидцы засняли процесс тушения пожара на улице Гидростроителей в Кронштадте

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Хозяйку квартиры на четвертом этаже эвакуировали.

Днем в жилом доме на улице Гидростроителей загорелся балкон. Спасатели тушили его с помощью пожарного края. Очевидцы засняли процесс на видео.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, инцидент произошел около 13 часов 2-го марта в доме №6. В трехкомнатной квартире в огне оказался балкон. Пламя охватило 5 кв. метров. В 14:00 пожар ликвидировали.

По информации от источника Piter.TV, в квартире находилась хозяйка, ее эвакуировали. Девушку осмотрели медики. От госпитализации она отказалась. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что три человека пострадали в лобовом ДТП на Павловском шоссе. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Роман Мелихов

Теги: балкон, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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