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Три человека пострадали в лобовом ДТП на Павловском шоссе
Сегодня, 12:26
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Alena_Zinovieva

Три человека пострадали в лобовом ДТП на Павловском шоссе

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Одного из пострадавших пришлось доставать из раскуроченного авто спасателям.

Утром 2 марта на Павловском шоссе в Ленобласти произошло лобовое столкновение двух легковушек. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба 47-го региона.

На трассе столкнулись "Киа" и "Лада". В результате аварии пострадали три человека. Одного из них (водителя "Лады") пришлось доставать из раскуроченного авто спасателям. Мужчину деблокировали и передали в руки медиков.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что в полицейской машине пострадали водитель и пассажиры в результате ДТП на Морской набережной.

Фото: Instagram / ass.leningrad.oblast

Теги: авария, лобовое столкновение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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