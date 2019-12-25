Три человека пострадали в лобовом ДТП на Павловском шоссе

Одного из пострадавших пришлось доставать из раскуроченного авто спасателям.

Утром 2 марта на Павловском шоссе в Ленобласти произошло лобовое столкновение двух легковушек. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба 47-го региона.

На трассе столкнулись "Киа" и "Лада". В результате аварии пострадали три человека. Одного из них (водителя "Лады") пришлось доставать из раскуроченного авто спасателям. Мужчину деблокировали и передали в руки медиков.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что в полицейской машине пострадали водитель и пассажиры в результате ДТП на Морской набережной.

Фото: Instagram / ass.leningrad.oblast