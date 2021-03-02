В полицейской машине пострадали водитель и пассажиры в результате ДТП на Морской набережной

В пресс-службе полиции сообщили о том, что авария произошла по вине другого автомобиля.

Вечером 1 марта на Морской набережной столкнулись "Киа" и микроавтобус, принадлежащий УМВД России по Василеостровскому району. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, столкновение произошло около 20:00. По предварительным данным, водитель иномарки не предоставила преимущество в движении и столкнулась со служебным "Фордом". В машине УМВД находились трое сотрудников полиции и двое граждан, их перевозили из одного отдела в другой. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры полицейского автомобиля, их госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.

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Видео: Piter.TV