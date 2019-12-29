Анонимы снова заставили эвакуироваться районные суды и школы

Нескончаемые эвакуации шантажисты назвали "избиением младенцев".

В двенадцатом часу утра 26 февраля на Петербург накатила очередная волна эвакуаций. Первыми по традиции на выход отправились районные суды, сегодня "заминировали" четыре учреждения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Кроме того, анонимы в электронном письме анонсировали прерванные занятия в нескольких десятках школ и гимназий Петербурга. Свое сообщение неизвестные шантажисты сопроводили упреком в сторону предпринимателя Константина Малофеева, с которого анонимы с ноября требуют 120 биткоинов. Упрямство Малофеева неизвестные назвали позором и неуважением в отношении граждан, а нескончаемые эвакуации – "избиением младенцев".

Ранее мы писали, что в Петербурге за вторник эвакуировали около 30 тысяч человек.

Фото: pxhere