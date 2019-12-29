Полиция осмотрела 845 зданий.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Петербурге за вторник эвакуировали около 30 тысяч человек. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что разные авторы посланий писали о заложенных бомбах в судах, детских садах, школах и больницах. Отмечается, что за минувший вторник эвакуировали 119 детских садов, 10 судов, три больницы и 29 школ. При этом 684 объекта отказались от эвакуации.

Напомним, что что эвакуации судов, торговых комплексов и школ в Петербурге продолжаются 8-й день. Первые сообщения о "минировании" судов и о долге в 120 биткоинов поступили 28 ноября, это продолжилось на следующий день, а также 2, 3 и 4 декабря. Тогда даже поступали заявления о "дронах-убийцах" над Кремлем. Эвакуации затронули не только Петербург, но и Москву.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец убил мать, вспорол ей живот и утопил в Ижоре.

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