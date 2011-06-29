Посетителей и сотрудников "Сити Молла" на Коломяжском эвакуировали

Находившиеся в ТЦ покупатели подчеркнули, что на втором этаже чувствовался сильный запах гари.

В Петербурге днем 11 апреля прошла эвакуация сотрудников и посетителей торгового центра "Сити Молл" на Коломяжском проспекте. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Находившиеся в ТЦ покупатели подчеркнули, что на втором этаже чувствовался сильный запах гари. В настоящее время информации от МЧС России и администрации комплекса нет. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском и Адмиралтейском районах Петербурга неизвестные "заминировали" две школы: на проспекте Маршала Блюхера и улице Егорова. При проверке взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Из учебных заведений эвакуировали 1,4 тыс. человек, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Фото: Telegram / Питерач • Новости Питера