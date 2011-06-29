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Посетителей и сотрудников "Сити Молла" на Коломяжском эвакуировали
Сегодня, 15:31
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Посетителей и сотрудников "Сити Молла" на Коломяжском эвакуировали

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Находившиеся в ТЦ покупатели подчеркнули, что на втором этаже чувствовался сильный запах гари.

В Петербурге днем 11 апреля прошла эвакуация сотрудников и посетителей торгового центра "Сити Молл" на Коломяжском проспекте. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. 

Находившиеся в ТЦ покупатели подчеркнули, что на втором этаже чувствовался сильный запах гари. В настоящее время информации от МЧС России и администрации комплекса нет. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском и Адмиралтейском районах Петербурга неизвестные "заминировали" две школы: на проспекте Маршала Блюхера и улице Егорова. При проверке взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Из учебных заведений эвакуировали 1,4 тыс. человек, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. 

Фото: Telegram / Питерач • Новости Питера 

Теги: сити молл, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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