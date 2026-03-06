Полицейские помогли эвакуировать 30 человек с места пожара на Витебском

Несмотря на усилия спасателей, трагически погиб мужчина, находившийся этажом выше очага возгорания и не сумевший выбраться наружу.

Ранним февральским утром дежурному УМВД России по Московскому району поступила информация о возгорании в одной из квартир дома №31 на Витебском проспекте. Сообщалось, что внутри находились жильцы, среди которых находилась 72-летняя женщина. Сразу же на место происшествия оперативно прибыли инспекторы ГИБДД Московского района. Обнаружилось, что въезд на придомовую территорию заблокирован автомобилями, затрудняя проезд спецтехники. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Инспектор ДПС, лейтенант полиции Павел Пискунов и инспектор ДПС, лейтенант полиции Александр Вигант, действуя быстро и решительно, вошли в ближайший подъезд, заполненный густым дымом. Проведя обход этажей, полицейские эвакуировали жителей и помогли покинуть здание трём пожилым гражданам, физически неспособным выйти самостоятельно. Благодаря чётким действиям сотрудников, из опасной зоны своевременно вывезли 30 человек.

Приехавшие медики и пожарные вместе с полицейскими организовали спасение потерпевшей из охваченного огнём жилища, передав женщину бригаде скорой помощи. Впоследствии стало известно, что женщина получила серьёзные ожоги и была срочно доставлена в медицинское учреждение. Несмотря на усилия спасателей, трагически погиб мужчина, находившийся этажом выше очага возгорания и не сумевший выбраться наружу.

Порядок эвакуации обеспечивал заместитель командира отдельной роты ДПС, майор полиции Дмитрий Степанов. К операции присоединились коллеги из числа дорожных патрулей: старший лейтенант полиции Даниил Оплетаев и лейтенант полиции Алексей Чекмарев.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

