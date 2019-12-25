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Из горящего дома на Кузнецовской улице эвакуировали пятерых
Сегодня, 21:59
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Из горящего дома на Кузнецовской улице эвакуировали пятерых

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Предварительно, пострадавших нет.

В Московском районе вечером 24 июля произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Кузнецовской улице, 24, поступила на пульт спасателей в 21:22. На кухне в двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 21:52 огонь потушили.

Из опасной зоны эвакуировали пять человек, предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее во время квартирного пожара на улице Зайцева пострадали мужчина и женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: квартирный пожар, кузнецовская улица, эвакуация людей из пожара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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