Из горящего дома на Кузнецовской улице эвакуировали пятерых

Предварительно, пострадавших нет.

В Московском районе вечером 24 июля произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Кузнецовской улице, 24, поступила на пульт спасателей в 21:22. На кухне в двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 5 "квадратов". К 21:52 огонь потушили.

Из опасной зоны эвакуировали пять человек, предварительно, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее во время квартирного пожара на улице Зайцева пострадали мужчина и женщина.

Фото: Piter.TV