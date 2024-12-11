  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Эрмитаже проходит эвакуация после анонимного сообщения с угрозами
Сегодня, 14:20
198
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Эрмитаже проходит эвакуация после анонимного сообщения с угрозами

0 0

Эвакуация затронула лишь главный комплекс музея.

В пятницу, 24 января Государственный Эрмитаж провел эвакуацию своих посетителей. Как передает "Фонтанка", причиной стала поступившая в музей анонимная угроза безопасности.

Сотрудники службы безопасности Эрмитажа совместно с представителями Росгвардии проводят проверку экспозиционных залов и служебных помещений музея.

Стоит отметить, что эвакуация затронула лишь главный комплекс музея: Главный штаб продолжает работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что в ТРК "Европолис" прошла эвакуация из-за пожара.

Фото: Веб-камера Государственного Эрмитажа

Теги: санкт-петербург, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии