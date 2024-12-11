В Эрмитаже проходит эвакуация после анонимного сообщения с угрозами

Эвакуация затронула лишь главный комплекс музея.

В пятницу, 24 января Государственный Эрмитаж провел эвакуацию своих посетителей. Как передает "Фонтанка", причиной стала поступившая в музей анонимная угроза безопасности.

Сотрудники службы безопасности Эрмитажа совместно с представителями Росгвардии проводят проверку экспозиционных залов и служебных помещений музея.

Стоит отметить, что эвакуация затронула лишь главный комплекс музея: Главный штаб продолжает работать в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что в ТРК "Европолис" прошла эвакуация из-за пожара.

Фото: Веб-камера Государственного Эрмитажа