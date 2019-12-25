  1. Главная
Сегодня, 15:26
Посетителей Эрмитажа вновь эвакуировали после сообщений об угрозах

Сейчас все экспозиционные комплексы музея работают в обычном режиме.

В Государственный Эрмитаж в Петербурге 25 сентября поступило анонимное сообщение об угрозе безопасности. В связи с этим посетителей эвакуировали, также проводилась проверка. 

Угрозы не были обнаружены, сейчас все экспозиционные комплексы музея работают в обычном режиме. 

Если ваш визит прервала эвакуация, вы можете вернуться в музей сегодня или в любой другой день его работы. 

Пресс-служба Эрмитажа 

Гостей Эрмитажа выводили по этой же причине и 16 сентября. 

Фото: Piter.TV 

