Лжеминеры заставили 6 тысяч человек эвакуироваться в Петербурге

Опасных предметов не обнаружили.

Из-за сообщений лжеминеров 31 марта в Петербурге эвакуировали 6 тысяч человек. По информации Piter.tv, правоохранители обследовали 30 объектов и 72 станции метро.

Злоумышленниик сообщили о заминировании школ, медицинских учреждений, станций метро и банков. В частности, эвакуация прошла в главном здании СПбГУ — восьмой раз с начала марта. Ни на одном из 102 объектов опасные устройства и вещества не обнаружили.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело.

Накануне депутат ЗакСа Петербурга Александр Ржаненков призвал петербуржцев быть внимательными и бдительными во время пресс-конференции, посвященной 5-летию теракта в метро. По его словам, это может спасти жизни.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти