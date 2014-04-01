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Лжеминеры заставили 6 тысяч человек эвакуироваться в Петербурге
Сегодня, 10:00
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Лжеминеры заставили 6 тысяч человек эвакуироваться в Петербурге

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Опасных предметов не обнаружили.

Из-за сообщений лжеминеров 31 марта в Петербурге эвакуировали 6 тысяч человек. По информации Piter.tv, правоохранители обследовали 30 объектов и 72 станции метро.

Злоумышленниик сообщили о заминировании школ, медицинских учреждений, станций метро и банков. В частности, эвакуация прошла в главном здании СПбГУ — восьмой раз с начала марта. Ни на одном из 102 объектов опасные устройства и вещества не обнаружили.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбудили уголовное дело. 

Накануне депутат ЗакСа Петербурга Александр Ржаненков призвал петербуржцев быть внимательными и бдительными во время пресс-конференции, посвященной 5-летию теракта в метро. По его словам, это может спасти жизни. 

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: лжеминеры, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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