Ржаненков рассказал о поправках в закон об оказании помощи жертвам теракта

Изменения были разработаны еще несколько лет назад, но до сих пор не приняты.

В России до сих пор не решили все вопросы, связанные с оказанием помощи жертвам теракта. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил депутат петербургского ЗакСа Александр Ржаненков. Разговор прошел в преддверии 5-летней годовщины со дня теракта в метро Северной столицы.

По словам Ржаненкова, нужны изменения как в федеральном, так и региональном законодательстве. В Госдуме поправками активно занимается Оксана Дмитриева. В Петербурге документ был принят по существу, но это произошло еще до пандемии. Затем рассмотрение законопроекта отложили.

Парламентарий отметил, что изменения нужно принять, учитывая нынешнюю напряженную обстановку. Ржаненков опасается, что могут быть какие-либо провокации на фоне политических событий. Предотвращением этого ежедневно занимаются правоохранители.

Тем, кто пострадал при теракте 3 апреля 2017 года оказывают, всю возможную поддержку: финансовую, медицинскую, жилищную. Это делалось за счет региональных средств и внебюджетных источников.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге пройдет концерт в день годовщины теракта в метро.

Фото: Piter.tv