В Петербурге пройдет концерт в день годовщины теракта в метро

Глава ассоциации "Надо жить" рассказала о мероприятия, которые пройдут 3 апреля.

В Северной столице 3 апреля пройдет концерт "Петербург против терроризма". В этот день ровно 5 лет назад произошел теракт в городском метрополитене.

Как рассказала председатель ассоциации "Надо жить" Ирина Антонова, в 12:00 состоится панихида в Троице-Измайловском соборе. В 14:00 петербуржцы возложат цветы на станции "Технологический институт". Там находится мемориал с именами тех, кто погиб в результате теракта.

В 15:00 пройдет концерт. Его гостями станут родственники погибших и пострадавшие. Площадкой выбрали Екатерининское собрание на набережной канала Грибоедова.

Ирина Антонова сообщила на пресс-конференции в "ТАСС", что в феврале 2022 года в ассоциацию "Надо жить" вступили и другие организации, которые помогают жертвам терактов в других городах России. Среди них — "Матери Беслана", "Рейс 9268" и другие. Она отметила, что Петербург стал центром оказания помощи.

Напомним, трагедия произошла 3 апреля 2017 года в 14 часов на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате погибли 15 пассажиров и смертник Акбаржон Джалилов.

Фото: Piter.tv