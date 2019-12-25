"Питер навсегда в моей крови": Ева Польна рассказала о своём отношении к Петербургу

Piter.TV пообщался с артисткой и узнал, какие у певицы любимые места в Петербурге, и откуда она берет вдохновение.

Уже в начале декабря Петербурге в А2 состоится большой сольный концерт Евы Польна – певица приглашает всех на WHITE SNOW PARTY с любимыми хитами и атмосферой фееричных вечеринок времен "нулевых". Piter.TV пообщался с артисткой и узнал, как она относится к Петербургу и откуда берет вдохновение.

Ева, как бы Вы описали свои отношения с Санкт-Петербургом? С какими эмоциями приезжаете к нам в этот раз?

Я бы сказала так: это моя родина, где бы я ни жила, какими городами и странами ни восхищалась – Питер навсегда в моей крови. Он есть и будет для меня особенным местом. И каждый питерский концерт тоже получается особенным. Вот и сейчас мы решили сделать выступление в формате зажигательной предновогодней клубной вечеринки. Захотелось в это суровое время дать позитива, поднять всем настроение, приободриться, потанцевать.

Где Вы ищете вдохновение и мотивацию к творчеству в наше непростое и стрессовое время?

Ищу и нахожу вдохновение в "высоком" – хожу в музеи, на выставки, слушаю классическую музыку, смотрю хорошее кино и читаю. А вот телевизор почти не смотрю. Еще у меня есть волшебное терапевтическое хобби – небольшие путешествия по маленьким российским городам. Так я пополняю свою шкатулку впечатлений настоящими сокровищами.

Ваши хиты всё чаще набирают популярность в новых соцсетях – таких как TikTok. Знаете ли Вы об этой популярности и как объясните её причины?

Это для меня приятная неожиданность. Я не самый активный пользователь соцсетей. У меня нет команды, которая с утра до вечера занимается их поддержкой и развитием. И все посты и комментарии, которые вы читаете на моих страницах, я пишу сама. А TikTok у меня вообще нет. Здорово, что моя музыка нравится молодому поколению, и они считают её актуальной.

Вы один из немногих артистов российской сцены, который никогда не попадал в скандалы или перепалки. Весь остальной шоу-бизнес продолжает "чернить": взять хотя бы конфликт Киркорова с Наргиз. Дайте совет, как нашим артистам перестать делать чёрный пиар и ссориться?

Я предпочитаю не давать советы. Каждый артист сам выбирает пути развития своей карьеры и способы пиара. Я думаю, каждый артист знает для чего он делает те или иные шаги.

Зрители шоу "Маска" и "Аватар" регулярно "угадывают" вас в скрытых героях программы, но каждый раз "мимо". Как Вы сами относитесь к таким шоу?

Если честно, спокойно. Я не являюсь их фанатом. Хочется, чтобы телевидение перестало нас бесконечно развлекать и делало познавательные интересные программы, встречи с действительно интересными людьми а не "героями на час" из соцсетей.

Могли бы назвать топ своих любимых мест в Санкт-Петербурге, где Вам лично приятно проводить время?

Я обожаю Питер за то, что это "пешеходный город". И приезжая даже на день-два я всегда нахожу время на прогулку по центру. Площадь Искусств, Михайловский сад, Конюшенная площадь, Марсово поле, Летний сад – например, такой маршрут. А весной и летом я люблю смотреть развод мостов на Адмиралтейской набережной. Позавтракать на открытой террасе одноименного ресторана с великолепным видом на Казанский собор. Сходить на выставку в Корпус Бенуа, а после отобедать в любимой "Митерии Chuck"! И ощутить, что жизнь все таки удивительна и прекрасна!

Фото: предоставлено организаторами