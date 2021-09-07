Ева Польна приглашает на WHITE SHOW PARTY 8 декабря в Петербурге

В А2 состоится большой сольный концерт Евы Польна — певица приглашает всех на WHITE SNOW PARTY с любимыми хитами и атмосферой фееричных вечеринок времен "нулевых". Дресс-код — all white.

У Евы Польна сложилась традиция – летом в Петербурге она дает большие сольные концерты в рамках ROOF FEST на открытой площадке с видом на Финский залив. В этом году певица решила порадовать поклонников ещё и зимним клубным концертом в преддверии новогодних праздников.

Праздничная программа, спецэффекты, костюмы, заряд энергией звука и танцевального драйва – таким будет WHITE SNOW PARTY. Зрителей просят поддержать идею белого дресс-кода для создания зимней, волшебной сказки.

В этом году мы решили сыграть большой клубный концерт в преддверии новогодних праздников. Не случайно шоу называется WHITE SNOW PARTY – хочется создать атмосферу вечеринок "нулевых", когда сценические спецэффекты и костюмы музыкантов перекликались и поддерживались зрителями в зале, а шоу происходило и на сцене, и на танцполе! Ева Польна

Билеты на концерт уже в продаже.

Фото: предоставлено организаторами