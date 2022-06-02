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Ева Польна на крыше ROOF FEST
Сегодня, 19:00
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Ева Польна на крыше ROOF FEST

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Возрастное ограничение: 12+

Ева Польна уже более 20 лет остается одной из самых узнаваемых и любимых исполнительниц России и продолжает покорять все новых и новых поклонников своим голосом и проникновенной лирикой. Каждый концерт Евы Польна – это любимые хиты, удивительные образы, безупречный вокал и яркое шоу. 

На ROOF FEST  в  Петербурге Ева Польна выступит с программой "В сторону сердца" в период белых ночей. Этот летний вечер обещает стать одним из самых незабываемых музыкальных событий этого года. 

Фото: предоставлено организаторами ROOF FEST

Теги: roof fest, ева польна
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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