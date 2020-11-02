От проекта строительства энто-ремесленного комплекса у Пулковского парка могут отказаться

Против объекта активно выступали жители Московского района.

Этно-ремесленного комплекса у Пулковского парка не будет. Об этом депутат МО "Морской" Ольга Галкина и кандидат в депутаты Кристина Черемных узнали от вице-губернатора Николая Бондаренко.

Объект планировалось построить на Московском шоссе, 5. По замыслу этно-ремесленный парк должен был включать в себя студии декоративно-прикладного творчества и мастерские.

Как оказалось, для проекта не нашелся инвестор, а также он был слабо проработан. Есть вероятность, что около 270 деревьев удастся сохранить. Говорить о том, что строительства на участке не будет, можно будет только после того, как землю включат в список ЗНОП.

Список ЗНОП обновляли в апреле этого года.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее