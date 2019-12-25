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За сутки в Петербурге в инфекционные стационары поместили 309 человек
Сегодня, 16:45
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За сутки в Петербурге в инфекционные стационары поместили 309 человек

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По официальной статистике, на данный момент от коронавируса в городе лечатся 27 тыс. человек.

Пресс-служба администрации Петербурга опубликовала свежую информацию по эпидемиологической ситуации с COVID-19 в городе 27-го сентября.

За прошедшие сутки количество госпитализаций остается высоким. В инфекционные стационары поместили 309 человек, при этом были выписаны 116 человек. 431 человек находится в реанимации, 199 подключены к ИВЛ. 

В Петербурге остаются свободными 23,07% коек. На дому от коронавируса лечится 22 тыс. человек. 

За последние сутки в Петербурге выявили 1 527 новых случаев заболевания коронавирусом, 526 человек выздоровели, 55 человек ушли из жизни.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как коронавирус повлиял на статистику смертности. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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