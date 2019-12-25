Петербург опустился на второе место по количеству заболевших ковидом за сутки

Северная столица обгоняет Москву.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 1 352 новых случаев заражения ковидом. Город занимает второе место в российском антирейтинге. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

По выздоровлению за сутки выписали 508 человек. Также 95 человек госпитализировали в больницы. В реанимации находятся 277 человек, 96 подключены к ИВЛ. 25 случаев оказались смертельными. Пациенты с ковидом и пневмониями занимают

Лидирующее место по количеству новых случаев ковида за сутки занимает Свердловская область. Там выявили 1656 заболевших.

Ожидается, что шестая волна коронавируса будет.

Фото: Piter.tv