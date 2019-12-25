В Петербурге свободны 43% коронавирусных коек

За последние сутки в инфекционные стационары поступили 284 человека. Смольный опубликовал свежую статистику по распространению COVID-19 в Петербурге.
По выздоровлению за сутки выписали 149 человека. В реанимации находятся 722 человека, к ИВЛ подключен — 371.
На данный момент в городе развернуто 9488 коек для больных COVID-19 и пневмонией. 42,8% из них свободны. В общей сложности количество активных больных составляет около 47,5 тыс. человек.
За последние сутки был выявлен 2968 случаев, 1144 человека выздоровели, 77 — скончались.
Классов, которые бы ушли на карантин из-за COVID-19, на данный момент нет.
Фото: Piter.TV
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