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В Петербурге свободны 43% коронавирусных коек
Сегодня, 13:42
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В Петербурге свободны 43% коронавирусных коек

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Количество активных больных составляет 47,5 тыс.

За последние сутки в инфекционные стационары поступили 284 человека. Смольный опубликовал свежую статистику по распространению COVID-19 в Петербурге.

По выздоровлению за сутки выписали 149 человека. В реанимации находятся 722 человека, к ИВЛ подключен — 371.

На данный момент в городе развернуто 9488 коек для больных COVID-19 и пневмонией. 42,8% из них свободны. В общей сложности количество активных больных составляет около 47,5 тыс. человек.

За последние сутки был выявлен 2968 случаев, 1144 человека выздоровели, 77 — скончались. 

Классов, которые бы ушли на карантин из-за COVID-19, на данный момент нет. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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