В Петербурге все школьники учатся очно

Некоторые группы в детских садах закрыты из-за ОРВИ или коронавируса.

В понедельник, 15 ноября, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 21 группа в 16 детских садах. По данным Смольного, все школьники проходят обучение очно.

Классов, временно переведенных на обучение с использованием дистанционных технологий, в школах города нет. отметили в комитете по образованию

Помимо этого, на смешанном формате обучения находятся всего 2 105 учеников, что составляет 0,38 % от общего количества обучающихся.

Ранее мы писали, что в Петербурге у 83% взрослых горожан сформировались антитела к коронавирусу.

Фото: Piter.tv