В Петербурге все школьники учатся очно

В понедельник, 15 ноября, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 21 группа в 16 детских садах. По данным Смольного, все школьники проходят обучение очно.
Классов, временно переведенных на обучение с использованием дистанционных технологий, в школах города нет.
отметили в комитете по образованию
Помимо этого, на смешанном формате обучения находятся всего 2 105 учеников, что составляет 0,38 % от общего количества обучающихся.
Ранее мы писали, что в Петербурге у 83% взрослых горожан сформировались антитела к коронавирусу.
Фото: Piter.tv
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