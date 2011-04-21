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За сутки в больницы Петербурга с COVID-19 увезли 472 человека
Сегодня, 17:16
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За сутки в больницы Петербурга с COVID-19 увезли 472 человека

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Накануне госпитализированных за день было 507.

За последние сутки в инфекционные стационары поступили 472 человека. Смольный опубликовал свежую статистику по распространению COVID-19 в Петербурге.

По выздоровлению за сутки выписали 542 человека. В реанимации находятся 727 человек, к ИВЛ подключены — 377.

На данный момент в городе развернуто 9488 коек для больных COVID-19 и пневмонией.  28,76% из них свободны. В общей сложности количество активных больных составляет около 47 тыс. человек.

За последние сутки был выявлен 3271 случай, 3354 человека выздоровели, 75 — скончались. 

Накануне в комздраве представили статистику по тому, как часто дети тяжело переносят COVID-19. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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