За сутки в больницы Петербурга с COVID-19 увезли 472 человека

Накануне госпитализированных за день было 507.

За последние сутки в инфекционные стационары поступили 472 человека. Смольный опубликовал свежую статистику по распространению COVID-19 в Петербурге.

По выздоровлению за сутки выписали 542 человека. В реанимации находятся 727 человек, к ИВЛ подключены — 377.

На данный момент в городе развернуто 9488 коек для больных COVID-19 и пневмонией. 28,76% из них свободны. В общей сложности количество активных больных составляет около 47 тыс. человек.

За последние сутки был выявлен 3271 случай, 3354 человека выздоровели, 75 — скончались.

Накануне в комздраве представили статистику по тому, как часто дети тяжело переносят COVID-19.

Фото: Piter.TV