Объем тестирования петербуржцев на COVID-19 за сутки достиг 40 тысяч

Смольный опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге. В инфекционных стационарах занято 7870 коек для больных COVID-19 и пневмонией.
За сутки в больницы поступили 525 человек, еще 591 выписался. В реанимации находятся 716 человек, 363 человека подключены к ИВЛ. Коечный фонд свободен на 32,88%. На дому от COVID-19 лечатся более 38,4 тыс. человек.
За сутки тест на коронавирус сдали 41225 человек. В городе зарегистрировали еще 3186 случаев заболевания, 3154 человека были выписаны за сутки по выздоровлению, 70 человек скончались.
Накануне в Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды. Их введут в Петербурге с 30 октября.
Фото: Piter.TV
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