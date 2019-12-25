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Объем тестирования петербуржцев на COVID-19 за сутки достиг 40 тысяч
Сегодня, 12:17
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Объем тестирования петербуржцев на COVID-19 за сутки достиг 40 тысяч

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За сутки в стационары поступил 591 человек с COVID-19 или пневмонией.

Смольный опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Петербурге. В инфекционных стационарах занято 7870 коек для больных COVID-19 и пневмонией.

За сутки в больницы поступили 525 человек, еще 591 выписался. В реанимации находятся 716 человек, 363 человека подключены к ИВЛ. Коечный фонд свободен на 32,88%. На дому от COVID-19 лечатся более 38,4 тыс. человек. 

За сутки тест на коронавирус сдали 41225 человек. В городе зарегистрировали еще 3186 случаев заболевания, 3154 человека были выписаны за сутки по выздоровлению, 70 человек скончались.

Накануне в Смольном разъяснили, как будут проверять QR-коды. Их введут в Петербурге с 30 октября.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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