В Петербурге остались свободными менее 20% инфекционных коек

В общей сложности коронавирусом в городе болеют 27,5 тыс. человек.

Пресс-служба администрации Петербурга опубликовала свежую информацию по эпидемиологической ситуации с COVID-19 в городе 27-го сентября.

В инфекционные стационары поместили 244 человек, при этом был выписаны 61 человек. 407 человек находится в реанимации, 172 подключены к ИВЛ.

В Петербурге остаются свободными 19,41% коек. На дому от коронавируса лечится 22,5 тыс. человек.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 530 новых случаев заболевания коронавирусом, 1850 человек выздоровели, 58 человек ушли из жизни.

Ранее петербургские патологоанатомы пожаловались на отмену коронавирусных выплат.

Фото: Piter.TV