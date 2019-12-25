Петербургские патологоанатомы пожаловались на отмену коронавирусных выплат

Заведующие патологоанатомических отделений городских больниц готовят обращение в Смольный с просьбой пересмотреть решение.

Патологоанатомы Петербурга пожаловались на отмену "коронавирусных" выплат, которые были положены им наравне с другими медицинскими сотрудниками. Об этом сообщило издание "Доктор Питер".

Мы точно также, как и другие врачи, получаем вирусную нагрузку. <…>Но, видимо, в Смольном решили, что мертвые не заразны, и наша работа никакой угрозы заражения не представляет. патологоанатомы

Заведующие патологоанатомических отделений городских больниц готовят обращение в Смольный с просьбой пересмотреть решение.



До 5 августа медработники с высшим образованием, которые проводили "судебно-медицинские исследования тел умерших", за смену получали 3376 рублей. Младший персонал получал – 1057 рублей, прочий персонал – 522 рубля. При этом выплаты отменены только в медучреждениях, подведомственных городской администрации, федеральные центры оно не затрагивает.

Патологоанатомам до конца 2021 года положены федеральные выплаты за работу с зараженными. Согласно постановлению правительства, врачи и медработники с высшим образованием получают 3880 рублей за смену, средний медперсонал – 2430 рублей, младший – 1215 руб.

В прошлом году патологоанатом показала, что коронавирус делает с органами человека.

Фото: Piter.tv