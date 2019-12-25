За сутки в стационары с COVID-19 и пневмониями госпитализировали 348 человек

В Петербурге наблюдается новый подъем заболеваемости.

Пресс-служба администрации Петербурга опубликовала свежую информацию по эпидемиологической ситуации с COVID-19 в городе 24-го сентября.

За прошедшие сутки количество госпитализаций остается высоким. В инфекционные стационары поместили 348 человек, при этом были выписаны 296 человек. 377 находятся в реанимации, 178 подключены к ИВЛ.

В Петербурге остаются свободными 27,39% коек. На дому от коронавируса лечится 21306 человек.

За последние сутки в Петербурге выявили 1 874 новых случая заболевания коронавирусом, 1324 человека выздоровели, 59 человек ушли из жизни.

Минздрав увеличил план вакцинации населения, и теперь для достижения коллективному иммунитета Петербургу нужно вакцинировать 3,5 млн человек, а не 2,6 млн, как это было ранее.

Фото: Piter.TV