За сутки с ковидом в Петербурге госпитализировали 885 человек

По России — 155 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19.

За последние сутки COVID-19 выявили у 21 234 человек в Петербурге. Количество госпитализаций возросло до 885. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По выздоровлению выписали 6 295 человек. Еще 56 человек ушли из жизни. 127 763 находятся на амбулаторном лечении, еще 7 927 — в больницах. В связи с ростом заболеваемости власти дополнительно развернули 700 коек.

Лидирующее место по количеству заболевших коронавирусом в России занимает Москва. Там ковид подтвердился у 26 904 пациентов. 12 359 человек выздоровели, 76 пациентов скончались.

В целом в России установлен очередной антирекорд — 155 768 случаев за сутки.

Фото: Piter.TV