За последние сутки в Петербурге в инфекционные стационары госпитализировали 288 человек

Больных коронавирусом принимают 14 стационаров.

В Петербурге свободны 28,33% инфекционных коек для приема больных с пневмонией и коронавирусом. Об этом сообщила 10-го сентября пресс-служба администрации города.

Больных принимают 11 городских и 3 федеральных стационаров. За сутки в больницы поступили 288 человек. В реанимации находятся 362 человека. Амбулаторно лечатся почти 18 тыс. человек.

За сутки в Петербурге зарегистрировали еще 1504 новых заболевших. 1143 человека выздоровели, 32 человека умерли.

Фото: Piter.T