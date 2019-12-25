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В Петербурге остались свободными 17,91% инфекционных коек
Сегодня, 12:33
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В Петербурге остались свободными 17,91% инфекционных коек

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Количество госпитализаций вновь возросло.

Пресс-служба администрации Петербурга опубликовала свежую информацию по эпидемиологической ситуации с COVID-19 в городе 27-го сентября.

В инфекционные стационары поместили 365 человек, при этом был выписаны 304 человек. 424 человека находятся в реанимации, 193 подключены к ИВЛ. 

В Петербурге остаются свободными 17,91% коек. На дому от коронавируса лечится 22,5 тыс. человек. 

За последние сутки в Петербурге выявили 1 933 новых случая заболевания коронавирусом, 1890 человек выздоровели, 60 человек ушли из жизни.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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