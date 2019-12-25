Центр по разработке электротехники мирового уровня откроют на базе ЛЭТИ

Создание центра реализовано благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли России, которое предоставило грант учреждению.

На базе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ("ЛЭТИ") начнёт работу центр по разработке передовых решений в сфере электротехники, ориентированный на ключевые отрасли отечественной промышленности — машиностроение, автомобильную промышленность, судостроение и энергетику. Создание центра реализовано благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли России, которое предоставило грант учреждению. Об этом сообщается в официальном релизе университета.

Основной задачей центра станет внедрение инновационных научно-технологических достижений в промышленную сферу, разработку современного электротехнического оборудования и реализацию проектов, способствующих развитию высокотехнологичной индустрии (Deep Tech). Партнером проекта выступит Курский электроаппаратный завод, занимающий лидирующую позицию в курском кластере электроэнергетики.

Как подчёркивается в заявлении, работа центра направлена на обеспечение российского промышленного комплекса собственной конкурентоспособной техникой и технологиями, важными для развития энергетики, машиностроения, судостроения и ряда других направлений. В частности, университет сосредоточится на исследованиях и разработках по четырём направлениям: прогрессивные технологии преобразования энергии, накопительные системы электричества, концепция Internet of Energy и судовая электротехника.

Помимо научной составляющей, новый центр обеспечит студентам "ЛЭТИ" площадку для практической подготовки в рамках образовательной программы Передовой инженерной школы "Электроника и электротехника". Такой подход позволит готовить высококвалифицированных инженеров-электротехников и автоматчиков, востребованных современными работодателями.

Объем инвестиций, предусмотренных проектом, предусматривается на уровне более 100 млн рублей ежегодно, начиная с 2031 года. Это позволит центру стабильно функционировать и развивать отечественное производство современных электротехнических решений.

Ранее стало известно, какие гранты доступны молодым ученым Петербурга.

Фото: сайт ЛЭТИ