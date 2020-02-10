Видео: В Приангарье женщина погибла, катаясь на тюбинге за автомобилем

Водитель машины, который буксировал тюбинг, был пьян.

В Приангарье женщина, катаясь на тюбинге, погибла под колесами машины.

Жуткое ДТП произошло в 5 километрах от поселка Тетеринск Мамско-Чуйского района Иркутской области около 17 часов вечера 8 февраля, сообщает МВД РФ по Иркутской области. 33-летняя женщина каталась на тюбинге, который буксировал автомобиль под управлением 55-летнего мужчины. Катание таким опасным способом происходило на обычной дороге. На повороте тюбинг попал под колеса встречного автомобиля. От полученных травм молодая женщина скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело. При выяснении обстоятельств трагедии установлено, что водитель, который буксировал тюбинг, был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан.

Сотрудники МВД предупреждают об опасности катаний на дорогах и в местах, прилегающих к проезжей части.

Полиция напоминает, что катание на тюбах при несоблюдении элементарных требований безопасности может привести к трагическим последствиям. Помимо этого, небезопасно заниматься катанием на санках, снегокатах и ином специализированном инвентаре на горках, примыкающих к автомобильным дорогам. МВД РФ по Иркутской области

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал о трагической гибели 13-летнего подростка в Нижегородской области. Школьник, катаясь на тюбинге, съехал с горы на дорогу под колеса автомобиля.

Видео и фото: МВД РФ по Иркутской области