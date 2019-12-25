В Нижегородской области 13-летний мальчик погиб, катаясь на тюбинге

В минувшие выходные в Городце Нижегородской области, катаясь на "ватрушке", погиб 13-летний подросток.
Трагедия произошла днем 9 февраля около 15 часов 30 минут. Школьник на тюбинге выехал за пределы спуска и угодил прямо под колеса автомобиля. За рулем был 24-летний водитель с 7-летним стажем вождения. Мужчина был трезв, с места ДТП не скрывался. По его словам, ребенок вылетел неожиданно.
Все причины и обстоятельства выясняются.
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Фото: ВК, Черный список Нижнего Новгорода
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