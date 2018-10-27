Очевидцы: на проспекте Энергетиков неизвестные разбили стекла в магазине

Некогда там находился продуктовый магазин, но сейчас помещение пустует.

Местные жители оказались обеспокоены тем, что неизвестные разбили стекла и двери в помещении на проспекте Энергетиков, 50. Некогда там находился продуктовый магазин, но сейчас помещение пустует и пройти туда может любой желающий.

В данном здании помимо магазина находится более 10 организаций, в том числе и подростково-молодежный клуб "Нева" и Красногвардейский культурно-досуговый центр. (Дети ходят...). очевидец (орфография и пунктуация сохранены)

Как отмечают другие жители, в этом же здании есть и участковый, но дозвониться до него у людей не получается.

В июне неизвестный разбил окно в вагоне на станции "Гражданский проспект".

Фото и видео: Piter.TV