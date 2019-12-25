Эмоциональное состояние ухудшилось у 42% работающих петербуржцев

При этом 26% опрошенных утверждают, что ситуация осталась прежней, а 31% отметили позитивные изменения в своем психологическом состоянии.

По данным исследования, проведенного сервисом для поиска работы hh.ru, 42% трудящихся петербуржцев за последний год отметили ухудшение своего эмоционального состояния. Основными факторами, способствующими этому, стали недовольство руководством компании, атмосфера в коллективе и ощущение нестабильности в будущем.

При этом 26% опрошенных утверждают, что ситуация осталась прежней, а 31% отметили позитивные изменения в своем психологическом состоянии. Наибольшее количество жалоб на эмоциональное состояние поступило от медицинских работников и младшего медицинского персонала (51%). В то же время улучшение настроения наибольшее количество респондентов зафиксировало среди сотрудников автосферы и маркетинга.

В среднем жители Санкт-Петербурга оценивают свое психологическое состояние на уровне 2,8 из 5. В рамках опроса более оптимистично свою ситуацию оценили жители Кемерово (3,2), а находящиеся за пределами России респонденты достигли показателя 3,3 балла.

Ранее мы сообщили о том, что каждый третий петербуржец не знает правил оказания первой медицинской помощи.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)